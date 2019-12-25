На набережной Охты появилась площадка для дрессировки собак

Районная администрация также ищет источники финансирования для bmx-площадки.

В Красногвардейском районе завершилось благоустройство набережной реки Охты около Ладожского парка. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации 21-го сентября.

В результате работ на участке появились пешеходные дорожки, площадка для выгула и дрессировки собак. В будущем планируется сделать bmx-площадку, однако для нее нужно найти источник финансирования.

Также сейчас идет благоустройство набережной Охты от проспекта Шаумяна до Уткиного моста.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что на набережной реки Охты в 2022-м году появится сад непрерывного цветения с многолетними и злаковыми растениями.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Петербурга