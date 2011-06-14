Сдачу трамвайной линии "Славянка" перенесли на 2026 год

На данный момент общая стоимость проекта с учетом закупки подвижного состава оценивается в 50 млрд рублей.

Строительство трамвайной линии "Славянка" в Пушкинском районе полностью завершат в 2026 году, сообщили "Ведомости. Северо-Запад" со ссылкой на ООО "БалтНедвижСервис". По предыдущему плану, ввести в эксплуатацию I часть проекта собирались в 2024 году, а всю линию – в 2025-м.

Теперь окончание работ по первому участку – от станции метро "Купчино" до трамвайного депо в поселке "Шушары" – запланировано на IV квартал 2025 года. Завершение прокладки второго участка – от поселка "Шушары" до микрорайона "Славянка" – отложено на 2026 год. В ООО "БалтНедвижСервис отметили, что строительство идёт "в соответствии с условиями концессионного соглашения".

Как отметили "Ведомости", конкурс на данный проект был объявлен еще в августе 2017 года, а победитель выбран в мае 2018, но переговоры были приостановлены из-за выборов губернатора.



На данный момент общая стоимость проекта с учетом закупки подвижного состава оценивается в 50 млрд рублей. Из них порядка 20 млрд рублей планируется направить из бюджета Петербурга.

Ранее стало известно, что трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото: Piter.tv (архив)