Трамвайную линию от Купчино до Шушар начнут строить уже в этом году

Строительство трамвайной линии от Купчино через Шушары до Славянки начнется до конца 2022 года. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов.
Проектно-сметная документация трамвайного проекта – в экспертизе. Планируется, что стройка начнется в конце этого года.
Роман Голованов
По планам, запуск первого этапа трамвайной линии от Купчино до Шушар протяженностью 10 километров состоится в 2023 году. На втором этапе трамвайное движение от Шушар до Славянки протяженностью 11 километров запустят в 2024 году. Время в пути от Купчино до Шушар составит 15 минут, а до Славянки – 35 минут.
Ранее стало известно, что в трамвае "Славянка" установят отечественную систему оплаты и безопасности.
Фото: Piter.tv
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