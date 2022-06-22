Трамвайную линию от Купчино до Шушар начнут строить уже в этом году

Трамвайная линия будет идти от Купчино через Шушары и до Славянки.

Строительство трамвайной линии от Купчино через Шушары до Славянки начнется до конца 2022 года. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов.

Проектно-сметная документация трамвайного проекта – в экспертизе. Планируется, что стройка начнется в конце этого года. Роман Голованов

По планам, запуск первого этапа трамвайной линии от Купчино до Шушар протяженностью 10 километров состоится в 2023 году. На втором этапе трамвайное движение от Шушар до Славянки протяженностью 11 километров запустят в 2024 году. Время в пути от Купчино до Шушар составит 15 минут, а до Славянки – 35 минут.

Ранее стало известно, что в трамвае "Славянка" установят отечественную систему оплаты и безопасности.

Фото: Piter.tv