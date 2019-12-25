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Второй трамвай "Довлатов" встал на петербургские рельсы
Сегодня, 15:34
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Второй трамвай "Довлатов" встал на петербургские рельсы

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"Довлатов" - вторая поступившая в Петербург модель из партии в 54 вагона. Они были закуплены городом в прошлом году за счет бюджетного инфраструктурного кредита, выделенного Петербургу по поручению Президента Владимира Путина.

В Петербург прибыл второй ретро-трамвай "Довлатов", разработанный специально для центра города. Он создан по спецзаказу Северной столицы компанией "Уралтранмаш" и обладает повышенной безопасностью, комфортом и современным оснащением. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый подвижной состав оснащен комплексом активной безопасности, основанным на российских разработках в области искусственного интеллекта. Например, система контроля состояния водителя позволяет трамваю автоматически останавливаться в случае потери водителем концентрации или при появлении на пути человека или предмета.

Кузов вагона выполнен в стиле ленинградских трамваев 50-60-х годов. Внешний вид и цветовая схема трамвая были выбраны горожанами в ходе открытого голосования. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге испытают собранный в Екатеринбурге ретротрамвай.

Фото: администрация Петербурга

Теги: довлатов, смольный, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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