Второй трамвай "Довлатов" встал на петербургские рельсы

В Петербург прибыл второй ретро-трамвай "Довлатов", разработанный специально для центра города. Он создан по спецзаказу Северной столицы компанией "Уралтранмаш" и обладает повышенной безопасностью, комфортом и современным оснащением. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Новый подвижной состав оснащен комплексом активной безопасности, основанным на российских разработках в области искусственного интеллекта. Например, система контроля состояния водителя позволяет трамваю автоматически останавливаться в случае потери водителем концентрации или при появлении на пути человека или предмета.
Кузов вагона выполнен в стиле ленинградских трамваев 50-60-х годов. Внешний вид и цветовая схема трамвая были выбраны горожанами в ходе открытого голосования.
Ранее сообщалось, что в Петербурге испытают собранный в Екатеринбурге ретротрамвай.
Фото: администрация Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все