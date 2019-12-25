Второй трамвай "Довлатов" встал на петербургские рельсы

"Довлатов" - вторая поступившая в Петербург модель из партии в 54 вагона. Они были закуплены городом в прошлом году за счет бюджетного инфраструктурного кредита, выделенного Петербургу по поручению Президента Владимира Путина.

В Петербург прибыл второй ретро-трамвай "Довлатов", разработанный специально для центра города. Он создан по спецзаказу Северной столицы компанией "Уралтранмаш" и обладает повышенной безопасностью, комфортом и современным оснащением. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый подвижной состав оснащен комплексом активной безопасности, основанным на российских разработках в области искусственного интеллекта. Например, система контроля состояния водителя позволяет трамваю автоматически останавливаться в случае потери водителем концентрации или при появлении на пути человека или предмета.

Кузов вагона выполнен в стиле ленинградских трамваев 50-60-х годов. Внешний вид и цветовая схема трамвая были выбраны горожанами в ходе открытого голосования.

Ранее сообщалось, что в Петербурге испытают собранный в Екатеринбурге ретротрамвай.

Фото: администрация Петербурга