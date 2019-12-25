В Петербурге испытают собранный в Екатеринбурге ретротрамвай

Между предприятием и городом был заключён контракт на поставку 54 единиц транспорта: 6 трёхсекционных вагонов на данный момент находятся в разной степени готовности.

В выходные, 26-27 августа, из Екатеринбурга в Северную столицу направят первый ретротрамвай, собранный на заводе "Уралтрансмаш", для проведения испытаний. Об этом пишет "Фонтанка".

Между предприятием и городом был заключён контракт на поставку 54 единиц транспорта: 6 трёхсекционных вагонов на данный момент находятся в разной степени готовности. Примечательно, что двухсекционные модели той же серии получили название "Довлатов". Новый вариант назвали "Достоевский".

Вагон, который скоро испытают в Петербурге, был направлен в город при помощи двух тралов. По результатам тестирования будет понятно, можно ли запустить модель в серийное производство.

Ранее мы сообщили о том, что полсотни электропоездов построят к 2032 году для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Фото: Piter.TV