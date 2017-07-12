Полсотни электропоездов построят к 2032 году для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Их поставка запланирована на период с 2028 по 2032 годы.

Компания "Синара – транспортные машины" создаст 50 электропоездов для ВСМ Москва — Петербург. Их поставка запланирована на период с 2028 по 2032 годы, пишет "Петербургский дневник".

СТМ возведет специализированный завод для производства электропоездов в Москве – его строительство планируется на следующий год.

В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов. Это только на ВСМ Москва — Питер 50 поездов. Антон Зубихин, замгендиректора группы "Синара"

Ранее на Piter.TV: движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году.

Фото: Российская академия транспорта