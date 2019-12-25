Трамвай № 57 в Калининском районе временно прекратит движение

В Калининском районе пассажирам придется временно отказаться от поездок на трамвае № 57. Об этом сообщили "Невские новости" 25 апреля.
С 27 апреля по 7 мая на остановке "Проспект Мечникова" пройдут работы на путях. В связи с этим изменится маршрут трамвая № 51. Начинать путь он будет от остановки "Суздальский проспект". Затем транспорт отправится по улице Руставели, проедет по проспекту Науки и остановится на конечной "Тихорецкий проспект".
Трамвай № 57 прекратит поездки.
Ранее на Piter.tv сообщили, что к транспортной реформе Петербург закупит почти 3 тыс. новых автобусов разной вместимости. Транспортные средства должны быть удобны для маломобильных граждан, иметь розетки для зарядки мобильных устройств.
Фото: Piter.tv
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