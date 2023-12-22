Сегодня, 21 февраля, трамвай № 45 временно свернул с привычного пути. В связи с невозможностью проезда по Благодатной улице составы будут курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Трамвай № 45 отправляется от остановки "Купчино" и следует по действующей трассе до улицы Салова, а затем поворачивает на Бухарестскую улицу и следует по Касимовской, Камчатской, Расстанному, набережной реки Волковки, Мгинской улиице конечной остановки "Карбюраторный завод".
Ранее мы писали, что с 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение.
Фото: Piter.tv
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