Изменения связаны с работами на Благодатной улице.

Сегодня, 21 февраля, трамвай № 45 временно свернул с привычного пути. В связи с невозможностью проезда по Благодатной улице составы будут курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамвай № 45 отправляется от остановки "Купчино" и следует по действующей трассе до улицы Салова, а затем поворачивает на Бухарестскую улицу и следует по Касимовской, Камчатской, Расстанному, набережной реки Волковки, Мгинской улиице конечной остановки "Карбюраторный завод".

Ранее мы писали, что с 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение.

Фото: Piter.tv