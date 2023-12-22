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Трамвай № 45 временно свернул с привычного пути
Сегодня, 16:51
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Трамвай № 45 временно свернул с привычного пути

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Изменения связаны с работами на Благодатной улице.

Сегодня, 21 февраля, трамвай  № 45 временно свернул с привычного пути. В связи с невозможностью проезда по Благодатной улице составы будут курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в  пресс-службе "Организатора перевозок". 

Трамвай № 45 отправляется от остановки "Купчино"  и следует по действующей трассе до  улицы Салова,  а затем поворачивает на Бухарестскую улицу и следует по Касимовской, Камчатской, Расстанному,  набережной реки  Волковки, Мгинской  улиице конечной остановки "Карбюраторный завод".

Ранее мы писали, что с 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение.

Фото: Piter.tv

Теги: трамвай, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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