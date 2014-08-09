Товарооборот Петербурга с дружественными странами увеличился на 17%

За указанный период центр стал надёжным партнёром для 1184 малых и средних предприятий, предоставив более 10 тысяч услуг.

Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта подвёл итоги своей пятилетней работы, начавшейся 12 декабря 2019 года по инициативе местных властей, об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

За указанный период центр стал надёжным партнёром для 1184 малых и средних предприятий, предоставив более 10 тысяч услуг. В их числе – выполнение экспортных контрактов, поиск зарубежных клиентов, участие в бизнес-миссиях и выставках, анализ внешних рынков, защита интеллектуальной собственности, экспортная акселерация и многое другое.

Предприятия города открывают новые горизонты для выхода на международные рынки дружественных стран. Приоритетные регионы – страны Персидского залива, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Африка и СНГ.

Город ведёт торговлю с 197 государствами и имеет 148 экспортных партнёров. По итогам первого полугодия 2024 года число экспортеров превысило 8 тысяч, а товарооборот с дружественными государствами вырос на 17%.

Система поддержки экспортеров продолжает совершенствоваться. В этом году была запущена акселерационная программа для бизнеса модной индустрии, охватывающая выбор рынков и экспортные навыки. Сформированы первые контракты, и планируется создание аналогичных программ для других секторов.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный сможет вводить условия для выделения субсидий местным бюджетам.

Фото: Piter.TV