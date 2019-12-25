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Товарищества в Колпинском районе привлекли к ответственности за неполную информацию о своей деятельности в Интернете
Сегодня, 12:45
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Товарищества в Колпинском районе привлекли к ответственности за неполную информацию о своей деятельности в Интернете

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Собственники жилья имеют право на полную информацию о деятельность своей управляющей организации.

Товарищества собственников жилья "Уют", "Комфорт", "Школьная 14". "Простоквашино" в Колпинском районе привлекли к ответственности. На протяжении длительного времени они публиковали неполные сведения о своей деятельности. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба прокуратуры. 

В Интернете не были опубликованы сведения о тарифах на коммунальные услуги, выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества, а также по капитальному ремонту, проведенных общих собраниях. Тем самым товарищества нарушили права собственников жилья на свободное получение исчерпывающей информации о деятельности своей управляющей организации.

Прокуратура внесла представление в адрес председателей правления ТСЖ, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КСП начала проверять, как "Колледж метрополитен" использует бюджетные деньги. 

Фото: Piter.TV

Теги: товарищество, управляющая компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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