КСП начала проверять, как "Колледж метрополитен" использует бюджетные деньги

Колледж готовит специалистов для работы в метрополитене.

Контрольно-счетная палата Петербурга приступила к проверке финансово-хозяйственной деятельности профессионального образовательного учреждения "Колледж метрополитена" и его учредителя – комитета по образованию. Об этом 15 марта сообщила КСП.

Проверка проходит под руководством аудитора Юрия Шутова. Специалисты оценят законность, эффективность и целевое назначение использования бюджетных средств Петербурга, которые выделялись в период с 2019 по 2021 год. Ежегодный бюджет образовательной организации составляет более 100 млн рублей. Колледж готовит слесарей, электромонтеров, электромехаников, работников IT-сферы для метрополитена.

Это будет первая проверка КСП при новом председателе комитета ― Наталии Путиловской. Она завершится 21 апреля 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КСП проверит, как подведомственное комитету по благоустройству предприятие использовало бюджетные средства.

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