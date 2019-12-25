КСП проверит, как подведомственное комитету по благоустройству предприятие использовало бюджетные средства

Проверка будет длиться два месяца.

Сегодня, 2 марта, Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять финансово-хозяйственную деятельность государственного унитарного дорожного предприятия "Центр" и комитет по благоустройству как учредителя предприятия.

Мероприятие пройдет под руководством аудитора Юрия Шутова. Специалисты будут проверять, насколько эффективно и целесообразно были израсходованы бюджетные средства, выделенные "Центру". Предприятие отвечает за сохранность, надёжность и безопасность дорог в границах Центрального, Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского, Петроградского, левого берега Невского и Василеостровского районов. Также оно занимается вывозом мусора. На деятельность ГУДП ежегодно выделяется около 4 млрд рублей. В организации работает 2,5 тыс. человек.

Проверка КСП завершится 30 апреля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что должностных лиц МО "Автово" привлекли к ответственности за нарушения на 23 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / ГУДП "Центр"