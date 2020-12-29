Должностных лиц МО "Автово" привлекли к ответственности за нарушения на 23 млн рублей

В отношении главы муниципального образования вынесли представление.

Прокуратура Петербурга подтвердила нарушения в финансово-бюджетной деятельности МО "Автово", которые выявила Контрольно-счетная палата. Юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба КСП.

Напомним, Контрольно-счетная палата проверяла эффективность и целесообразность использования бюджетных средств руководством МО в период с 2018 по 2020 годы. Всего было выявлено более 200 нарушений на общую сумму более 23 млн рублей.

Всего было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. Из них 5 по статье "Нецелевое использование средств бюджета" в отношении Автовского центра благоустройства и социального развития. Казенное учреждение потратило 1,7 млн рублей на оплату работ на территории выявленного объекта культурного наследия "Комплекс жилых домов (18 зданий)". По законодательству, работы должны были проводиться за счет собственника, а не местного бюджета.

Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора спортивного клуба "Автово". Спортклуб "Автово" потратил 6 миллионов на содержание футбольных команд. Более того, в их составе были в основном жители других муниципальных образований. Органы местного самоуправления не уполномочены готовить команды к профессиональным, общероссийским и иным соревнованиям.

Юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности, они заплатят штрафы. Еще три дела находятся на рассмотрении. В отношении

Фото: Муниципальное Образование Автово / "ВКонтакте"