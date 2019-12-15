КСП нашла нарушения в МО Автово на 23 млн рублей

Проверка использования средств местного бюджета велась за последние три года.

Контрольно-счетная палата Петербурга подвела итоги проверки МО Автово за 2018-2020 годы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявлено свыше 200 нарушений на 23 миллиона рублей.

Специалисты проверяли финансово-хозяйственную деятельность местной администрации, муниципального совета и подведомственных учреждений – физкультурно-спортивного клуба "Автово", Автовского Центра благоустройства и социального развития, редакции газеты "Автовские ведомости". Расходы МО Автово составили 85,9 млн рублей в 2018 году, 88 млн в 2019 году, а на 2020 год запланировано 93 мн рублей в расходной части бюджета.

Нецелевое использование средств местного бюджета остановилось на отметке в 13,3 миллионов рублей. 9,6 миллионов из них потратил спортивный клуб на содержание футбольных команд, в составе которых значились жители других муниципальных образований. Местных спортсменов в команде оказалось не больше 10%. По действующему законодательству, органы местного самоуправления не должны заниматься подготовкой футбольных команд к каким бы то ни было соревнованиям.

1,8 млн потратил Центр благоустройства в "Комплексе жилых домов", занимающем целый квартал, установив скамейки, уложив асфальт и высадив деревья. Однако, как рассказали в КСП, содержание объектов культурного наследия ведется за счет собственников, а не средств местного бюджета. Еще 866 тысяч рублей потратили администрация и спортклуб на организацию школьных лекций по профилактике экстремизма и прочих правонарушений. Полномочия на подобные занятия возложены на органы госвласти и финансируются за счет городского бюджета. Проведение лекций также признали нецелевым в плане траты средств.

Нарушения выявили также в сфере муниципальных закупок на 2 млн рублей, в сфере управления муниципальной собственностью и в ведении бухгалтерского учета. Еще 4 миллиона 698 тысяч рублей местная администрация направила на выплату премий, доплат и надбавок сотрудникам, однако критериев оценки качества и результативности их работы аудиторы не увидели.

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Фото: Piter.TV