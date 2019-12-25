Полицейские из Петербурга получили условный срок за взятки и мошенничество

Подсудимые признали вину и раскаялись.

В среду, 14 октября, стало известно, что Петроградский суд огласил приговоры полицейским Сергею Соколову и Артуру Черкасову. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

К оперуполномоченному Соколову петербуржец обратился с просьбой организовать отказ в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. За помощь полицейский попросил 10% от общей суммы. Соколов обратился к оперуполномоченному Черкасову, а тот согласился помочь за 1,5 миллиона рублей.

Соколова и Черкасова задержали с поличным в феврале. Подсудимые признали вину и раскаялись.

Суд назначил наказание Соколову в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 1 500 000 рублей. А Черкасову – в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 800 000 рублей.

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Фото: Piter.TV