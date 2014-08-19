В Петербурге 10 апреля на 100 площадках напишут "Тотальный диктант"

В Петербурге в этом году его пишут в трёх форматах: на площадках, онлайн и в формате #пишемдома.

В субботу, 10 апреля, в 18 раз пройдет всемирная просветительская акция "Тотальный диктант". Это ежегодный добровольный диктант, целью которого является популяризация грамотности и русского языка не только в России, но и по всему миру. В этом году к проекту присоединятся 950 населенных пунктов из 60 стран, среди которых Индия, Никарагуа, Перу и др. В Петербурге Тотальный диктант пройдёт на 100 площадках и онлайн. Об этом сообщили организаторы.

Тотальный диктант состоится в субботу, в 14:00. В Петербурге в этом году его пишут в трёх форматах: на площадках, но с соблюдением санитарных норм. Среди площадок вузы, культурные и общественные центры, библиотеки, театры и пр. Для диктовки текста приглашены Светлана Сурганова (РГПУ имени. А.И. Герцена), Борис Смолкин (СПбПУ Петра Великого), Михаил Разумовский (Драматический тетра на Литейном), Анастасия Мельникова (Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики) и др.

Онлайн – на протяжении всего дня на сайте totaldict.ru зарегистрированные участники под диктовку спикера онлайн-трансляции могут напечатать одну из частей текста в специальное окно.

В формате #пишемдома – под онлайн-трансляцию в 14:00 участники пишут диктант от руки на бланке Тотального диктанта. Его можно скачать на сайте и распечатать или получить с любым заказом службы доставки "Самокат" с 7 по 9 апреля. Это единственный формат участия, который не предполагает оценок за диктант.

В прошлом году акцию перенесли с весны на осень.

Фото: организаторы "Тотального диктанта"