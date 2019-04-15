"Тотальный диктант" в Петербурге напишут более 5 тысяч человек на 90 площадках. Регистрация открывается 8 октября в 5:00. Об этом на пресс-конференции сообщила организатор акции в Петербурге Елена Калинина.
Рассчитываем на 90. Это и вузы, и театры, но, к сожалению, потеряли школы.
Елена Калинина
Во время акции все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться: вместимость площадок станет меньше, но все смогут соблюсти социальную дистанцию. Некоторые участники смогут написать диктант дома.
Директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец уточнила, что есть три формата проведения диктанта: в аудитории, в формате онлайн и дома.
В начале сентября в Петербурге прошел "Диктант Победы".
Фото: ВК/ Тотальный диктант
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