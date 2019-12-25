  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прошел "Диктант Победы"
Сегодня, 22:53
93
smirenny

В Петербурге прошел "Диктант Победы"

0 0

В акции участвовали все желающие, в том числе школьники и чиновники.

В четверг, 3 сентября, в Петербурге прошла акция "Диктант Победы", приуроченная ко Дню окончания Второй Мировой войны.

Диктант решили написать не только школьники, но и студенты, депутаты и другие желающие. Так, в этом году участие приняли 7 тысяч петербуржцев. Акцию проводят с 2019 года. 

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поделился мнением, что переоценить вклад Советского Союза в победу над фашизмом невозможно, россияне должны помнить о подвиге. "Диктант Победы" – пример любви к Родине, считает чиновник. Отметим, что диктант пишут также в 23 иностранных государствах. 

Ранее мы писали, что около 6 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в "Диктанте Победы".

На фото изображены победители акции 2019 года: vk.com/dictantpoobedy_2020

Теги: акция диктант победы, диктант победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии