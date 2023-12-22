Регистрация площадок для "Диктанта Победы-2024" началась в Петербурге

В Петербурге уже зарегистрировано более 240 площадок, многие из которых связаны с историческим периодом Великой Отечественной войны.

26 апреля жители Петербурга примут участие в международной акции "Диктант Победы". Мероприятие пройдёт во всех регионах РФ и во многих других странах. Регистрация мест уже открылась на сайте проекта. Десятки тысяч локаций по всему миру будут готовиться для проверки знаний о событиях и важных личностях Великой Отечественной войны. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В Петербурге уже зарегистрировано более 240 площадок, многие из которых связаны с историческим периодом Великой Отечественной войны. Диктант стал замечательной возможностью проверить свои знания и прикоснуться к масштабным событиям тех времён. Мероприятие становится все более популярным каждый год, как в России, так и по всему миру. Очень важно передать память о войне молодому поколению, и для этого необходимо обеспечить доступ к знаниям не только в школах и учебниках, но и в других форматах.

Предложить площадку для проведения "Диктанта Победы" можно на официальном сайте проекта. Подходят помещения образовательных учреждений, домов культуры, библиотек и музеев, способные принять группу участников.

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Фото: диктантпобеды.рф