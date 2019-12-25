Около 6 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в "Диктанте Победы"

Выпускникам школ, сдающим ЕГЭ по истории, обещан бонус за участие.

В четверг, 3 сентября, в Ленинградской области второй раз стартовал "Диктант Победы" в очном и дистанционном форматах. В мероприятии принимает участие более 6 тысяч местных жителей в 69 региональных школах. Об этом сообщил 47channel.

Участникам акции необходимо ответить на 25 вопросов на тему Великой отечественной войны, 5 из которых связаны со спецификой конкретного округа.

На размышление выделено 45 минут. Отметим, что все выпускники, решившие сдавать ЕГЭ по истории, получают дополнительные баллы к результатам своего экзамена.

Напомним, что регистрация на "Диктант Победы" проходила на официальном сайте и в мобильном приложении акции.

Ранее мы рассказали о том, что школьника из Горбунков наградили за спасение одноклассницы от смерти в проруби.

Фото: 47channel