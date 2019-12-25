Школьника из Горбунков наградили за спасение одноклассницы от смерти в проруби

Десятилетний ученик 4-ого класса школы в деревне Горбунки Ломоносовского района Илья Каулио был награжден нагрудным знаком "Горячее сердце" за спасение одноклассницы из воды зимой 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Герой услышал крики о помощи во время прогулки у реки Стрелки 26 февраля. Тогда школьник вытащил провалившуюся девочку из проруби, найдя толстый участок льда.
Отметим, что знак "Горячее сердце" был внедрен в рамках одноименной всероссийской инициативы. Награду присуждают детям, которые проявили активную жизненную позицию и самоотверженность.
Также знаком наградили маленькую жительницу Всеволожска Екатерину Любушкину, которая стала донором костного мозга для брата в семилетнем возрасте.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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