Выборгский район обеспечит выделение земли многодетным семьям

Родители, имеющие трех и более детей, могут получить меру социальной поддержки в виде "Земельного сертификата Ленинградской области".



С первого января 2020 года на территории Ленобласти действует сертификат "Земельный капитал". Он позволяет многодетным семьям, проживающим на территории региона, приобрести земельный участок.

По словам заместителя начальника отдела землепользования КУМИГ администрации МО "Выборгский район" Татьяны Воробьевой, семья может приобраести любой участок земли на свое усмотрение. На сегодняшний день выдано уже 2 сертификата.

Комитетом социальной защиты Ленинградской области и Леноблкомимуществом разрабатывается порядок предоставления, а также утверждается сумма "Земельного капитала Ленинградской области" - 350 000 рублей

Чтобы получить такую социальную поддержку, гражданам необходимо написать соответствующее заявление.

В настоящее время в Выборгском районе в очереди на получение земельных участков находится 509 многодетных семей.

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Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО