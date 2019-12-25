В Выборге благоустраивают новые места для отдыха

Дополнительные скамейки устанавливают с учетом пожеланий жителей.

Сегодня в Выборге специалисты отдела благоустройства устанавливают новые скамейки, урны, приводят в порядок уже существующие элементы городских пространств. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

У Южного кладбища, в сквере на ул. Димитрова, Саду скульптур, на набережной Салакка-Лахти, на аллее по ул. Крепостной, Садовом сквере, в яблоневом саду на бульваре Кутузова, на ул. Первомайской, на ул. Гагарина, около дома № 20, в сквере около памятника Петру 1, на Анненских укреплениях уже установлены новые скамейки.

По словам главного специалиста отдела благоустройства администрации Выборгского района Елены Филиповой, лавочки и урны обновляются по мере их износа. Устанавливаются дополнительные скамейки исходя из востребованности зон отдыха, с учетом пожеланий, поступивших от населения.

Отметим, что работы ведутся в рамках муниципального контракта.

Ранее мы писали о том, что в Первомайском поселении реализуют ряд значимых проектов.

Фото: администрация МО "Выборгский район"