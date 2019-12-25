В Первомайском поселении реализуют ряд значимых проектов

Глава администрации Первомайского поселения анонсировал проекты на будущий год

В этом году в Первомайском поселении много планов по благоустройству. Появится новый пруд возле больницы также благоустроят улицу Семейную в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". Об этом сообщил глава администрации МО " Первомайское сельское поселение" Сергей Тищенков.

В этом году у нас вновь много планов по благоустройству – продолжится обустройство пруда возле больницы: будут оборудованы пешеходные дорожки. Также будет благоустроена улица Семейная. Там появится пешеходная дорожка, зона для велосипедов и скейтов.



Отметим, что также запланировано строительство амбулатории на 140 посещений в сутки.

Ранее мы написали о том, что в Выборге завершается ремонт 5 дворов.

Фото: Piter.TV