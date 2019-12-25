В Выборге завершается ремонт 5 дворов

Всего в 2020 году благоустраивают 7 дворовых территорий рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Выборге завершается благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгской район".

На данный момент завершается ремонт 5 дворов. В 2020 году будет благоустроено еще 2 двора. Во дворе-колодце по адресу

Южный вал 2/4 предстоит асфальтирование территории, а также установка детской площадки.

Дворовые проезды также заасфальтируют на улице Школьной. Помимо этого, там будет установлено освещение, лавочки, урны и обустроена детская площадка.

В настоящий момент завершены работы на улице Гагарина, 9 и Ленинградском шоссе, 51. Благоустройство территорий на улице Рубежной, 36, улице Гагарина, 37 и Ленинградском шоссе, 32 продолжается.

Отметим, что жители на общем совете сами принимали решения о благоустройстве их дворов.

Ранее мы написали о том, что в Выборге пройдут соревнования по триатлону.

Фото: администрация МО "Выборгский район".