В Выборге пройдут соревнования по триатлону

Участникам предстоит состязаться в плавании, гонке на велосипедах и беге.

30 августа в Выборге пройдут очередные соревнования по триатлону "VybortTri-2020" из серии "Tour de Vyborg". Спортсменов ждет три этапа: плавательный (1,9 км), вело (90 км), беговой (21 км). Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Плавательный этап пройдет в акватории Большого Ковша Выборгского залива, на велосипедах нужно будет выехать и вернуться в город, а беговой маршрут будет пролегать по центру города.

На старте и финише "VyborgTri" участников будут поддерживать комментатор Олимпийских игр и чемпионатов мира, телеканала Eurosport и Первого канала Андрей Арих и профессиональный тележурналист и ведущий телеканала Мир-24 Максим Васильчук.

Отметим, что состязания по триатлону "VyborgTri" входит в серию стартов "Tour de Vyborg". 26 июля состоялись соревнования по плаванию "VyborgSwim", 2 августа – по бегу "VyborgRun", 13 декабря пройдут лыжные гонки "VyborgSki".

Как сообщает районная администрация, 30 августа будет перекрыто движение автомобильного транспорта.

С 09.00 29 августа до 20.00 30 августа - по набережной Адмирала Апраксина .

С 20.00 29 августа до 20.00 30 августа:

- Крепостной мост;

- набережная 30-го Гвардейского Корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста).

На период ограничений по Петровскому мосту будет организовано 2-х стороннее движение автотранспорта.

С 09.00 до 14.00 30 августа:

- улица Южный Вал,

- улица П.Ф. Ладанова (до ул. Выборгской),

- улица Данилова (от Морской набережной до Московского проспекта).

С 09.00 до 14.00 30 августа будет перекрыта часть дорожной полосы с сохранением движения в обе стороны:

- улица Выборгская (от ул. П.Ф. Ладанова до Ленинградского пр.),

- Ленинградский проспект (от ул. Выборгской до Морской набережной),

- Морская набережная (до пересечения с ул. Данилова),

- улица Данилова (от пересечения с Московским пр. до пересечения с Приморским ш.),

- Приморское шоссе (от ул. Круговой),

- улица Круговая (до ул. Большой Каменной),

-Таможенный проезд (до Ленинградского ш.).

Ранее мы сообщили о том, что как будет проходить День знаний в школах Выборгского района.

Фото: ВКонтакте / tour_de_vyborg