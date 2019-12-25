В Выборге пройдут соревнования по триатлону

30 августа в Выборге пройдут очередные соревнования по триатлону "VybortTri-2020" из серии "Tour de Vyborg". Спортсменов ждет три этапа: плавательный (1,9 км), вело (90 км), беговой (21 км). Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.
Плавательный этап пройдет в акватории Большого Ковша Выборгского залива, на велосипедах нужно будет выехать и вернуться в город, а беговой маршрут будет пролегать по центру города.
На старте и финише "VyborgTri" участников будут поддерживать комментатор Олимпийских игр и чемпионатов мира, телеканала Eurosport и Первого канала Андрей Арих и профессиональный тележурналист и ведущий телеканала Мир-24 Максим Васильчук.
Отметим, что состязания по триатлону "VyborgTri" входит в серию стартов "Tour de Vyborg". 26 июля состоялись соревнования по плаванию "VyborgSwim", 2 августа – по бегу "VyborgRun", 13 декабря пройдут лыжные гонки "VyborgSki".
Как сообщает районная администрация, 30 августа будет перекрыто движение автомобильного транспорта.
С 09.00 29 августа до 20.00 30 августа - по набережной Адмирала Апраксина .
С 20.00 29 августа до 20.00 30 августа:
- Крепостной мост;
- набережная 30-го Гвардейского Корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста).
На период ограничений по Петровскому мосту будет организовано 2-х стороннее движение автотранспорта.
С 09.00 до 14.00 30 августа:
- улица Южный Вал,
- улица П.Ф. Ладанова (до ул. Выборгской),
- улица Данилова (от Морской набережной до Московского проспекта).
С 09.00 до 14.00 30 августа будет перекрыта часть дорожной полосы с сохранением движения в обе стороны:
- улица Выборгская (от ул. П.Ф. Ладанова до Ленинградского пр.),
- Ленинградский проспект (от ул. Выборгской до Морской набережной),
- Морская набережная (до пересечения с ул. Данилова),
- улица Данилова (от пересечения с Московским пр. до пересечения с Приморским ш.),
- Приморское шоссе (от ул. Круговой),
- улица Круговая (до ул. Большой Каменной),
-Таможенный проезд (до Ленинградского ш.).
Ранее мы сообщили о том, что как будет проходить День знаний в школах Выборгского района.
Фото: ВКонтакте / tour_de_vyborg
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