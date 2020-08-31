После тотальных проверок на дорогах Петербурга возбудили 5 уголовных дел

Также было выявлено 380 различных административных правонарушений.

В целях профилактики и выявления правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, а также нарушения норм миграционного законодательства, петербургской полицией был проведен масштабный рейд на основных транспортных магистралях города. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наряды полиции были выставлены на 25 контрольно-пропускных пунктах на основных трассах при въезде в Петербург и выезде за его пределы. В профилактической операции были задействованы сотрудники ГАИ, миграционной, патрульно-постовой, кинологической, оперативной служб. В мероприятиях приняли участие почти 200 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии.

Для проверки были остановлены более 5 тысяч автомобилей, проверено около 6,5 тысяч человек, в том числе почти 1,3 тысячи иностранцев.

В результате было выявлено 380 различных административных правонарушений. Свыше 200 нарушений связано с пренебрежением ПДД, еще 142 нарушения были выявлены полицейскими по линии миграционного законодательства. Также возбуждены 5 уголовных дел, связанных с использованием поддельных документов, и 1 – за незаконный оборот наркотических средств.

Ранее в Петербурге во время рейда "Нетрезвый водитель" выявили более сотни выпивших автомобилистов.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти