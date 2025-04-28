В Петербурге во время рейда "Нетрезвый водитель" выявили более сотни выпивших автомобилистов

Еще были выявлены 12 нарушителей-рецидивистов.

В прошедшие выходные Госавтоинспекция Петербурга провела масштабный рейд "Нетрезвый водитель". Около сотни экипажей ГАИ работали на основных магистралях города и Ленинградской области с целью профилактики пьяного вождения.

В результате проверочных мероприятий дорожные полицейские выявили более сотни водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В отношении нарушителей, среди которых были в том числе и автоледи, составлены протоколы по статье 12.8 КоАП РФ. Еще около сотни автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования, и были также привлечены к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ. И те, и другие были отстранены от управления автомобилем.

Нарушителям предстоит оплатить штрафы в размере 45 тысяч рублей и 1,5-2 года попрощаться с водительскими правами. Еще 12 нарушителей-рецидивистов ждет гораздо более суровое наказание. За повторное вождение в нетрезвом состоянии в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области