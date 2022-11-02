В Петербурге и Ленобласти 25-27 апреля будут выявлять нетрезвых водителей

На территории региона будут идти рейды.

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области проверят водителей на трезвость. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С 25 по 27 апреля будет проводиться профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Ранее у петербуржца конфисковали Mercedes за неоднократное пьяное вождение.

Фото: Piter.tv