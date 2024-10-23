У петербуржца конфисковали Mercedes за неоднократное пьяное вождение

Также его приговорили к принудительным работам.

В Выборгском районе Петербурга конфисковали Mercedes по уголовному делу о нетрезвой езде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что подсудимый 30 апреля и 20 июля 2024 года управлял автомобилем Mercedes-Benz CLS 300 в состоянии опьянения. В обоих случаях от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, что в соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ признается нахождением в состоянии опьянения.

Ранее водитель трижды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Суд с учетом позиции прокурора признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Автомобиль Mercedes-Benz CLS 300 конфискован в пользу государства.

Ранее в Петербурге у нетрезвого водителя конфисковали мопед.

Фото: unsplash (Daen van Beers)