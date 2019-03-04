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Торнадо в США унес 23 жизни

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В сети опубликованы жуткие кадры самого торнадо и его последствий.

По югу США пронесся разрушительный торнадо.

В штате Алабама на юге США прошел мощный торнадо, который принес большие разрушения и человеческие жертвы. Сначала сообщалось о 14 погибших и десятках раненых. На данный момент стало известно о 22 погибших. Канал WBRC сообщает о 23 погибших.  Местные жители сообщали, что торнадо было несколько.

По словам шерифа округа Ли Джея Джонса, количество жертв торнадо может возрасти, так как много человек числятся пропавшими без вести.

 

Видео: YouTube/Disaster Compilations, Keith Irwin

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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