Торнадо в США унес 23 жизни

В сети опубликованы жуткие кадры самого торнадо и его последствий.

По югу США пронесся разрушительный торнадо.

В штате Алабама на юге США прошел мощный торнадо, который принес большие разрушения и человеческие жертвы. Сначала сообщалось о 14 погибших и десятках раненых. На данный момент стало известно о 22 погибших. Канал WBRC сообщает о 23 погибших. Местные жители сообщали, что торнадо было несколько.

По словам шерифа округа Ли Джея Джонса, количество жертв торнадо может возрасти, так как много человек числятся пропавшими без вести.

Видео: YouTube/Disaster Compilations, Keith Irwin