Торговым объектам разрешили работать у стадиона в Петербурге в период Евро-2020

Какое-либо брендирование у объектов запрещено.

Станционарных и нестационарным торговым объектам разрешили работать около стадиона "Газпром арена" во время матчей Евро-2020 в Петербурге, но при соблюдении определенных условий. Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова.

Бизнесмены обратились к омбудсмену с жалобами на то, что их деятельность в период матчей ограничена или запрещена. После этого Абросимов встретился с представителями Смольного и руководителями общественных организаций, чтобы решить вопрос.

Власти совместно с АНО "УЕФА Евро 2020" собрали список торговых объектов и оборудования в радиусе 2 км вокруг стадиона. Список опубликован на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

У нестационарных объектов не должно быть какого-либо внутреннего и внешнего брендирования. Они должны будут продавать на вынос любую продукцию коммерческих партнеров УЕФА.

Напоминаем, что в дни матчей Евро вход на Крестовский остров будет осуществляться только по пропускам. Это касается и тех, кто живет и работает на острове.

Фото: Piter.TV