  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Крестовский остров нельзя будет проехать в дни матчей Евро-2020
Сегодня, 13:31
143
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Крестовский остров нельзя будет проехать в дни матчей Евро-2020

0 0

Проехать разрешат только целевым группам чемпионата и владельцам пропусков.

С субботы, 12 июня, в Петербурге начинают действовать ограничения движения на Крестовском острове. Они будут действовать в дни проведения матчей чемпионата Европы. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Движение перекроют с 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, 14, 16, 18, 23 июня и 2 июля с 00:00 до 00:00, а также с 00:00 21 июня до 03:00 22 июня.

Проезд откроется только целевым группам чемпионата и владельцам пропусков. Пропуски выдают тем, кто проживает на территории острова, или работает. Получить документ можно в МФЦ на улице Красного Курсанта, 28, и на Каменноостровском проспекте, 55. 

Пункты контроля расположат на Петровской площади, на перекрестках Петроградской и Вязовой, Спортивной и Вязовой улиц и на других участках.

Ранее мы писали, что горожане смогут купить "Подорожник" с дизайном Евро-2020.

Фото: Piter.tv

Теги: крестовский остров, матчи евро-2020
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии