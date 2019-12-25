На Крестовский остров нельзя будет проехать в дни матчей Евро-2020

Проехать разрешат только целевым группам чемпионата и владельцам пропусков.

С субботы, 12 июня, в Петербурге начинают действовать ограничения движения на Крестовском острове. Они будут действовать в дни проведения матчей чемпионата Европы. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Движение перекроют с 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, 14, 16, 18, 23 июня и 2 июля с 00:00 до 00:00, а также с 00:00 21 июня до 03:00 22 июня.

Проезд откроется только целевым группам чемпионата и владельцам пропусков. Пропуски выдают тем, кто проживает на территории острова, или работает. Получить документ можно в МФЦ на улице Красного Курсанта, 28, и на Каменноостровском проспекте, 55.

Пункты контроля расположат на Петровской площади, на перекрестках Петроградской и Вязовой, Спортивной и Вязовой улиц и на других участках.

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Фото: Piter.tv