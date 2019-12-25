Горожане смогут купить "Подорожник" с дизайном Евро-2020

В продаже проездная карта будет доступна с 11 июня.

С завтрашнего дня, 11 июня, в кассах всех станций метро в Петербурге можно будет приобрести "Подорожник" с новым дизайном, посвященном Евро-2020. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Так, на "Площади Восстания", "Выборгской", "Петроградской", "Горьковской", "Невском проспекте", "Гостином дворе", "Зените", "Беговой", "Адмиралтейской", "Крестовском острове", "Чкаловской", "Спортивной" можно будет купить ламинированные проездные карточки, а на следующий день, 12 июня, в продаже появится "Брелок Подорожник".

Отметим, что тираж ограничен.

Ранее мы писали, что в Петербурге открыли обновленную станцию метро "Зенит".

Фото: Pixabay; пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"