В Петербурге открыли обновленную станцию метро "Зенит"

На станции представили трофеи футбольного клуба Петербурга.

В четверг, 10 июня, для пассажиров вновь заработала станция метро "Зенит" на Крестовском острове. Станция открылась в обновленном виде.

Стены покрасили в фирменные цвета футбольного клуба — сине-бело-голубые. Кроме того, на станции можно увидеть копии трофеев "Зенита". Станция будет работать не только в дни матчей Евро-2020, но и остальные тоже.

Напомним, до закрытия длиною в год станция называлась "Новокрестовская".

Видео: Instagram /@zenit_spb

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро