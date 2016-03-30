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В Петербурге открыли обновленную станцию метро "Зенит"

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На станции представили трофеи футбольного клуба Петербурга.

В четверг, 10 июня, для пассажиров вновь заработала станция метро "Зенит" на Крестовском острове. Станция открылась в обновленном виде.

Стены покрасили в фирменные цвета футбольного клуба — сине-бело-голубые. Кроме того, на станции можно увидеть копии трофеев "Зенита". Станция будет работать не только в дни матчей Евро-2020, но и остальные тоже. 

Напомним, до закрытия длиною в год станция называлась "Новокрестовская". 

Видео: Instagram /@zenit_spb

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро

Теги: метро, станция зенит
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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