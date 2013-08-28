Назван топ пригородных станций у жителей Петербурга в апреле

На Финляндском направлении самой популярной станцией оказалось Девяткино (156,2 тыс. пассажиров).

В пресс-службе ОЖД 19 мая назвали топ пригородных станций у петербуржцев в апреле.

На Финляндском направлении самой популярной станцией оказалось Девяткино (156,2 тыс. пассажиров, +10%), на Балтийском рейтинг возглавил Новый Петергоф (116,2 тыс. человек, +3%). На Витебском направлении чаще всего жители Северной столицы ездили в Купчино (285,1 тыс. пассажиров), на Московском – в Колпино (197,4 тыс. человек). А Волховстроевское направление возглавила станция Рыбацкое (66 тыс. пассажиров), Петрозаводское – станция Сегежа (2,9 тыс. человек).

Ранее мы сообщили о том, что транспортная полиция задержала 13-летнего "зацепера" в Петербурге. Подросток регулярно ездил на поездах пригородного сообщения, перемещаясь между вагонами, попутно фиксируя происходящее на камеру телефона.

Фото: Piter.TV