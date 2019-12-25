Петербуржцам рассказали о неочевидных грязных местах в доме

Унитаза среди них нет.

В Роспотребнадзоре Северной столице рассказали, какие места в каждой квартире обладают наивысшей концентрацией загрязнений, бактерий и пыли. Вопреки распространенному мнению, унитаз не попал в ТОП-5.

Так, на первом месте в рейтинге неочевидных мест скоплений грязи оказалась вентиляция в ванной комнате, которая является идеальным местом для распространения бактерий ввиду повышенной влажности.

Ручка чайника стала следующей в ТОПе, поскольку на ней остаются не только следы вероятно не самых чистых рук, но также и частички пищи и напитков.

Третье место досталось стиральной машине, в которой помимо бактерий из-за влаги может образоваться даже плесень. Из того же разряда – душевые ограждения и шторки, на которых любит селиться грибок. Из наиболее же очевидных мест скоплений грязи в ТОПе упомянута ручка входной двери.

Ранее в петербургском Роспотребнадзоре рассказали о пользе ананаса.

Фото: Freepik