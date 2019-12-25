Водоканал назвал топ-10 адресов-нарушителей, которые чаще всего используют канализацию не по назначению

По этим адресам чаще всего в канализацию сбрасывают посторонние предметы.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проанализировали заявки, поступившие на Горячую линию предприятия в 2022 году и выявили несколько адресов, на которых чаще всего происходят засоры из-за сброса мусора в канализацию.

По результатам анализа был составлен ТОП-10 домов-нарушителей, жители которых часто и периодически используют систему канализации не по назначению, сбрасывая в нее посторонние предметы.

Водоканал напоминает, что смывая в унитаз что-то кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане способствуют образованию засоров в канализационных сетях. Влажную туалетную бумага и салфетки, бумажные полотенца и наполнитель для кошачьего туалета, средства личной гигиены и строительный мусор – все это жители домов упорно выбрасывают в канализацию.

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Фото: Водоканал