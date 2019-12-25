Петербуржцы смогут оплатить долги за коммунальные услуги без начисления пени

С 1 по 31 декабря ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит акцию "В Новый год без долгов".

С 1 по 31 декабря ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит акцию "В Новый год без долгов". Жители Петербурга и Ленобласти смогут оплатить имеющиеся перед предприятием долги за КУ по холодному водоснабжению и водоотведению без штрафных пени.

Акция действует как для потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах, так и для собственников жилых домов, заключивших договор с предприятием. Общее количество таких потребителей составляет более 360 тысяч человек. Пени не начислят как по задолженности в 2022 году, так и за более ранние периоды.

Вне зависимости от размера долга и периода просрочки платежа, пени не будут начисляться при простом условии: задолженность за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению должна быть погашена добровольно до 31 декабря 2022 года.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"