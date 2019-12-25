Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с понедельника

С 19 по 23 апреля во внутреннем кольце КАД ограничат движение перед въездом в тоннель на непродолжительное время. Однако возможна и полная остановка транспортного потока.

С понедельника на Комплексе защитных сооружений Северной столицы начнутся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением регламентных работ. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции КЗС.

Чтобы запустить, ввести и вывести подъемную технику, специалисты будут останавливать потоки машин перед въездом в тоннель на 7-10 минут.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, обращать внимание на знаки, дорожную разметку и информационные вывески.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая.

Фото: pixabay