Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с понедельника

С понедельника на Комплексе защитных сооружений Северной столицы начнутся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением регламентных работ. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции КЗС.
Чтобы запустить, ввести и вывести подъемную технику, специалисты будут останавливать потоки машин перед въездом в тоннель на 7-10 минут.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, обращать внимание на знаки, дорожную разметку и информационные вывески.
Ранее на Piter.tv сообщили, что ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая.
Фото: pixabay
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