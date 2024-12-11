Партию ядовитого арахиса из Бразилии задержали в порту Санкт-Петербурга

Партия бразильского арахиса запрещена к ввозу в Россию из-за превышения уровня токсинов

На фитосанитарном контрольном посту Бронка в морском порту Санкт-Петербурга специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе партии лущёного арахиса из Бразилии. Общий объем продукции составил 125 тонн.

В ходе проверки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было установлено, что партия арахиса не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна". Лабораторные исследования выявили превышение допустимого уровня содержания афлатоксина B1 — опасного микотоксина, способного вызывать отравления и представляющего угрозу для здоровья человека.

В связи с выявленными нарушениями ввоз данной партии бразильского арахиса на территорию Российской Федерации запрещен. Решение принято в соответствии с действующим законодательством РФ, направленным на обеспечение безопасности потребителей.

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Фото: unsplash (Vladislav Nikonov)