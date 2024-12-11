Глава комитета по благоустройству рассказал о рекордах по вывозу снега в Петербурге

Задача дорожных предприятий, находящихся в ведении Комитета по благоустройству, состоит в расчистке улиц и тротуаров от снега и льда, а также их обработке противогололёдными средствами.

Новый председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко рассказал "Петербургскому дневнику" переменах в подходе к уборке улиц и дорог в Петербурге за последние годы и работе с персоналом.

По словам руководителя, важно понимать, что существует улично-дорожная сеть, за уборку которой отвечает Комитет по благоустройству, включая подчинённые ему дорожные предприятия с их водителями, механиками и рабочими. Также есть внутридворовые территории, ответственность за которые несут районные администрации, районные жилищные агентства и Жилищный комитет. Каждое жилищное агентство имеет собственный персонал дворников и механиков для обслуживания внутридворовых пространств. Участвуют в этом процессе и частные управляющие компании, занимающиеся жилыми многоквартирными домами, а также обеспечивающие содержание придомовых территорий.

Задача дорожных предприятий, находящихся в ведении Комитета по благоустройству, состоит в расчистке улиц и тротуаров от снега и льда, а также их обработке противогололёдными средствами. Дополнительно коммунальщики занимаются уборкой городских остановок для обеспечения подъезда общественного транспорта. Вся работа выполняется в соответствии с установленными регламентами уборки.

В прошлом году были внесены изменения в регламент зимней уборки. Речь идёт об обязательной очистке пешеходных переходов от снега. Теперь они должны быть расчищены до поверхности проезжей части, чтобы разметка пешеходного перехода была хорошо видна как пешеходам, так и водителям. Это поможет водителям заблаговременно снизить скорость и остановиться, а пешеходам — безопасно пересечь дорогу.

Комитет по благоустройству активно приобретает новую уборочную технику отечественного производства, а также технику из дружественной нам Республики Беларусь. Таким образом, в пиковые моменты, когда требуется максимальное количество ресурсов, на линию выходят 1000-1100 единиц техники каждый день. Для сравнения, раньше, даже в периоды интенсивной работы, среднее количество техники составляло около 900 единиц.

Увеличение числа машин на улицах ускоряет процесс очистки дорог во время снегопадов и повышает эффективность обработки противогололёдными материалами. Кроме того, значительно увеличивается объём вывозимого снега. Недавно Комитет достиг рекордных показателей по этому показателю — 52 тысячи кубических метров снега в сутки. Это лучший результат за эту и прошлую зимы.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальщики убрали почти 1800 кубометров снега за выходные.

Фото: Piter.TV