Зима вернулась в Петербург: коммунальщики убрали почти 1800 кубометров снега за выходные

Как рассказали в Комитете по благоустройству, к изменению погодных условий коммунальные службы подготовились заранее.

После короткого "визита" весны зима снова заявила о себе в Петербурге. Еще в начале прошлой недели в городе было до +6 градусов и дожди до 10 мм в сутки. Коммунальщики даже успели помыть 135 павильонов ожидания общественного транспорта. Однако февраль быстро напомнил о себе: только за одну ночь в городе выпало более 5 см снега.

Как рассказали в Комитете по благоустройству, к изменению погодных условий коммунальные службы подготовились заранее. Спецтехника с противогололедными материалами была выведена на дежурство на ключевых участках дорог. Особенно тщательно обработаны зоны торможения перед перекрестками, пешеходные переходы и площадки у остановок общественного транспорта.

Основные усилия были сосредоточены на магистралях, чтобы в часы пик обеспечить свободное движение транспорта. После этого работа продолжилась на второстепенных улицах и в переулках. За прошедшие выходные на пункты утилизации вывезено почти 1800 кубометров снега. Также за неделю убрано около 900 кубометров мусора и 700 тонн уличного смета.

В настоящее время на уборке города задействованы 803 единицы спецтехники и 1137 работников, которые очищают труднодоступные для машин участки, включая узкие тротуары.

Горожане могут оставить заявку на уборку, обратившись в круглосуточную дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Также контакты "горячих линий" дорожных предприятий доступны на официальной странице ведомства.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству