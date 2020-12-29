Костомаров признался в сложных отношениях с Тодоренко на шоу "Ледниковый период"

Фигурист отметил, что 1-2 выпуска их отношения были на грани.

Фигурист Роман Костомаров признался, что на шоу "Ледниковый период" ему не всегда удавалось найти общий язык с его партнершей – телеведущей Региной Тодоренко. Между ними иногда возникали серьезные конфликты. Фигурист рассказал, что проблемы начались после номера со змеей. Об этом он рассказал в интервью Starhit.

Мы начали друг друга раздражать. Программу Регина откатала не очень, стала беситься, что это я ее так плохо учу. Я смотрю на нее большими глазами: „Ты совсем, что ли, с ума сошла?! Иди, пусть тебя кто-нибудь другой учит". Роман Костомаров, фигурист

Фигурист отметил, что 1-2 выпуска их отношения были на грани, он даже иногда отъезжал в сторону и "матерился в бортик".

Разлюбил я богиню льда свою! Роман Костомаров, фигурист

По словам спортсмена, отношения наладились после очередной программы, которую партнерам удалось "хорошо откатать". В итоге в шоу "Ледниковый период" пара заняла третье место.

Во время одного из выступлений Регина Тодоренко поцеловала Романа Костомарова в губы.

Фото: Instagram/ @romankostomarovkrs