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В свет вышел тизер долгожданного 3 сезона сериала "Настоящий детектив"

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В сети опубликован тизер 3го сезона True Detective, в котором будет рассказана история преступления длиною в несколько десятков лет.

В свет вышел тизер 3го сезона ставшего очень популярным криминального сериала "Настоящий детектив".

Первый сезон "Настоящего детектива" вышел в 2014 году и стал сразу популярным. В главных ролях снимались Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. Во время показа финала первого сезона сериала, в связи с огромным количеством запросов, сервис потокового видео HBO Go не выдержал нагрузки и рухнул. 

В третьем сезоне будет идти речь о запутанном преступлении длиною в три десятилетия. Действие разворачивается в районе известнякового плато Озарк, расположенного одновременно в нескольких штатах. Главную роль 3го сезона сыграл исполнил обладатель "Оскара" Махершала Али.

Старт 3го сезона намечен на 19 января 2019 года.

Видео: HBO

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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