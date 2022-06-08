Актер Макконахи призвал с трибуны Белого дома ужесточить контроль за огнестрельным оружием

Американец объяснил необходимость в ограничении прав по владению огнестрелом в США.

Американский актер Мэттью Макконахи призвал с трибуны Белого дома журналистов к ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. Таким образом он напомнил о трагедии со стрельбой, которая в конце мая произошла на территории города Ювалде в штате Техас. На протяжении 20 минут деятель культуры выступал на регулярном брифинге вместе с официальным представителем администрации в Вашингтоне. Он отказался отвечать на вопросы.

Мы знаем, о чем идет речь. Нужно вложить средства в оказание психологической помощи. Нам нужна безопасность в школах. Нам нужно ограничить освещение СМИ в сенсационалистском ключе. Мэттью Макконахи, актер

Также актер призвал журналистов восстановить семейные и американские ценности. Он видит необходимость в ответственном владении оружием. В частности, требует введения проверок биографии тех, кто хочет получить лицензию на владение огнестрельным оружием. Мэттью Макконахи высказался за введение условия о продаже штурмовых винтовок лицам старше 21 года. По мнению спикера, речь не идет об ущемлении прав граждан или несоответствии Конституции, а лишь о "проблеме сохранения жизни". Ситуацию с ограничением оружия в стране он не считает политическим вопросом.

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Фото и видео: Белый дом