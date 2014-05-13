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Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу
Сегодня, 7:12
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Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу

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Карин Жан-Пьер стала отвечать прессе про Венесуэлу, хотя ее спрашивали про Бразилию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала на брифинге Бразилию и Венесуэлу. Инцидент произошел во время регулярного брифинга официального представителя американской администрации в Вашингтоне. Конфуз зафиксирован в тот момент, когда чиновница решила ответить на просьбу корреспондента о том, чтобы подтвердить сообщения о том, что бразильский лидер якобы ставил условия Джо Байдену перед саммитом Америк.

США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер заявила, что подтвердить эти сообщения не может. После чего она добавила, что представители Хуана Гуаидо не будут участвовать в официальной части мероприятия, которое пройдет в Лос-Анджелесе. Однако иностранцы смогут присутствовать на остальных событиях международного форума. При этом о Венесуэле ее журналист не спрашивал.

Белый дом не подтвердил, что Болсонару ставил США условия перед Саммитом Америк.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, бразилия, венесуэла, карин жан-пьер, конфуз, саммит америк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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