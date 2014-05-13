Карин Жан-Пьер прокомментировала слухи о требованиях президента Бразилии к Джо байдену.

Белый дом не подтвердил, что Болсонару ставил США условия перед Саммитом Америк. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер оценила распространенные в прессе слухи о том, что президент Бразилии ставил перед Белым домом несколько пунктов, в обмен на которые даст свое согласие приехать на мероприятие в Лос-Анджелесе.

Я не могу подтвердить эти сообщения. Президент с нетерпением ждет отъезда на саммит завтра. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее журналисты из The Associated Press рассказали читателям о том, что Болсонару призвал американскую сторону организовать ему двустороннюю встречу с главой США Джо Байденом. Лидер Бразилии якобы требовал от Вашингтона того, чтобы Джо Байден не поднимал на саммите Америк ситуацию с вырубкой лесов и относительно избирательной системы Бразилии.

В Белом доме продолжат оказывать военную помощь Киеву на фоне успехов России.

Фото и видео: Белый дом