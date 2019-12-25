В Белом доме продолжат оказывать военную помощь Киеву на фоне успехов России

Карин Жан-Пьер видит успехи в спецоперации РФ на определенных частях Украины.

В Белом доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву на фоне "некоторых успехов" России при проведении специальной операции на территории Украины. Такой информацией с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Россия продолжает добиваться постепенных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила прессе о том, что украинцы продолжают сражаться за свою демократию. США планируют делать и дальше все возможное для того, чтобы Киев находился в сильном положении, мог защищать себя. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что помощь Вашингтона необходима в случае ведения переговоров, чтобы Украина могла делать это с позиции силы.

Белый дом: увеличение добычи нефти Саудовской Аравией - не центральный вопрос.

Фото и видео: Белый дом

