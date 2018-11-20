Marvel опубликовал новый тизер "Мстители: финал"

Премьера тизера состоялась перед началом кубка чемпиона национальной футбольной лиги в США.

В ночь на 4 февраля на официальном канале в YouTube опубликовал новый тизер фильма про "Мстителей".

Новый тизер фильма "Мстители: Финал" был приурочен к большой игре за кубок чемпионов по футболу. Супербоул, финальная битва за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки, буквально национальный праздник в США. К этому матчу студия Marvel приурочила новый тизер "Мстители: Финал".

Уточняется, что в этом тизере нет никаких спойлеров, акцентируется внимание только на главных персонаж новой ленты о супргероях. D abkmvt gjbcnbyt pdtplysq frnthcrbq cjcnfd (Брэдли Купер, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Том Холланд, Крис Хемсворт, Джош Бролин, Роберт Дауни мл., Эванджелин Лили, Крис Эванс).

Премьера фильма назначена на 24 апреля 2019 года.

Видео: Marvel( YouTube)